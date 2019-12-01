Docente se quita la vida en Tehuacán, Puebla, tras ser detenido saliendo de un motel con alumna menor de edad

Tehuacán, Puebla, a 19 de diciembre de 2025.- La mañana del miércoles 17 de diciembre, habitantes de la colonia Leyes de Reforma, en el municipio de Tehuacán, Puebla, localizaron sin vida a un docente de nivel bachillerato identificado como Dante N., de 46 años. El cuerpo fue hallado en la azotea de su vivienda, situada en el cruce de la calle 27 Sur y 5 Oriente, donde se encontraba suspendido de una cuerda.

De acuerdo con los reportes iniciales, un familiar fue quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes bajaron el cuerpo e intentaron brindarle auxilio; no obstante, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, se notificó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias en el lugar y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado posteriormente al Anfiteatro Municipal de Tehuacán para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de establecer de manera precisa la causa del fallecimiento. De manera preliminar, familiares señalaron que el docente atravesaba una fuerte presión social debido a señalamientos difundidos en redes sociales, luego de que fuera acusado por el presunto delito de estupro.

El deceso ocurrió una semana después de que Dante N., fuera detenido por autoridades municipales. La aprehensión se registró la tarde del miércoles 10 de diciembre, cuando el profesor del Bachillerato Emiliano Zapata fue sorprendido al ingresar a un motel acompañado de una alumna de 16 años, es decir, con una diferencia de edad de aproximadamente 30 años.

Ambos arribaron al motel Amore Mío, ubicado en la colonia Tepeyac, en la junta auxiliar de San Nicolás Tetitzintla, perteneciente a Tehuacán. El hecho fue reportado por un repartidor en motocicleta que observó la entrada del adulto con la menor y alertó a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble, localizado en la calle 38 Poniente, y realizaron la detención del docente en flagrancia, para posteriormente ponerlo a disposición de Seguridad Pública y definir su situación legal por el presunto delito de estupro. En tanto, la adolescente fue entregada a sus familiares tras rendir su declaración, y de acuerdo con información oficial, refirió haber sido llevada al lugar mediante engaños, por lo que recibió atención y acompañamiento psicológico.

Las autoridades informaron que el caso continuará bajo seguimiento para garantizar la protección de la menor y prevenir cualquier forma de revictimización.