Choque mortal en la Siglo XXI paraliza la autopista rumbo al puerto de Michoacán 

Morelia, Mich., a 19 de diciembre de 2025.- La autopista Siglo XXI volvió a teñirse de luto. Un brutal choque por alcance registrado en la carretera Pátzcuaro – Lázaro Cárdenas, en el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, desató el caos y la tragedia a la altura del kilómetro 274+400, donde la velocidad y la imprudencia habrían cobrado una nueva víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo preliminar es devastador: una persona perdió la vida en el lugar y otra más resultó gravemente lesionada, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. La escena fue impactante: un vehículo destrozado, restos esparcidos sobre el asfalto y largas filas de automovilistas atrapados por el cierre parcial de la vialidad.

La circulación se turnó con paso alterno, generando retrasos importantes en una de las arterias más transitadas del estado, clave para el transporte comercial y turístico hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.

Mientras continúan las labores periciales y de auxilio, una familia llora a su ser querido y la Siglo XXI suma otro episodio de muerte a su historial de accidentes, reavivando el debate sobre la seguridad vial en esta peligrosa autopista.