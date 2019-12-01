Se registra accidente en la Autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas; hay una persona fallecida y un lesionado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 22:57:09

Arteaga, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- Un fuerte accidente se registró en la autopista Siglo XXI, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 274 + 400.

En el choque, se vieron involucrados un vehículo compacto, y un camión “nodriza o madrina”, el cual transportaba vehículos nuevos.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron una persona de sin vida, cuya identidad es desconocida, así como una lesionada.

Al lugar acudieron paramédicos bomberos y personal de la Guardia Nacional, para atender la emergencia.

Asimismo, La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), se encargó del levantamiento del cadáver, además de iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer el incidente vial.