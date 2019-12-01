Piloto suspende vuelo en el AICM al enterarse de su despido; fue detenido

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2025.- En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se registró un incidente de seguridad, luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters, se encerrara en la cabina de un avión, ocasionando que un vuelo de Ciudad de México-Cancún no despegara, debido a que estaba realizando un acción de protesta por el supuesto adeudo de sueldo por parte de la empresa, además de que fue notificado de su despido.

Ante la situación, en un principio se manejó como que se trataba de un posible secuestro de aeronave, aunque después el trabajador fue detenido y trasladado a la Agencia Federal de Investigación Civil (AFACA).

A través de un video filmado por pasajeros se observa al piloto afuera de la cabina explicando a los usuarios la situación. “Nos deben más de cinco meses de salario y viáticos”, además de que les indica que no despegarán hasta que se arregle la situación.

Hasta el momento, no se ha informado si el piloto enfrentará cargos específicos, aunque el incidente ha sido catalogado como un hecho de seguridad que amerita investigación.

Varios pasajeros mostraron su inconformidad, debido a que perdieron su vuelo, por lo que exigieron que se les diera una solución.