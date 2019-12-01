Ni en plena gira de Sheinbaum cesa la violencia: balacera deja dos mujeres heridas y menores golpeados en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 00:15:39

*Sujetos en motocicleta dispararon contra personas que convivían en una vivienda de la colonia Valle de San Pedro; la agresión ocurrió durante la gira de la presidenta de México por territorio michoacano.

Uruapan, Mich., a 24 de octubre de 2026.– En medio de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, un ataque armado registrado la noche de este sábado en la ciudad de Uruapan dejó como saldo dos mujeres gravemente heridas de bala y varios menores lesionados.

La agresión ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza, en la colonia Valle de San Pedro, donde un grupo de personas se encontraba conviviendo en la cochera de una vivienda cuando fue sorprendido por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y, al llegar al lugar, realizaron múltiples disparos contra los presentes, provocando momentos de pánico.

Como consecuencia del ataque, dos mujeres recibieron impactos de proyectil de arma de fuego y tuvieron que ser trasladadas de emergencia a un hospital, donde quedaron bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante la confusión generada por las detonaciones, varios menores de edad también resultaron con golpes, por lo que fueron auxiliados por los socorristas que acudieron al sitio.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar los indicios, mientras que personal de la Fiscalía General del estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y recolectó evidencia balística para integrar la carpeta de investigación.

El hecho violento se registró mientras la mandataria federal desarrolla una gira de trabajo por Michoacán, entidad donde la seguridad continúa siendo uno de los principales temas de preocupación ciudadana.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el móvil de la agresión ni han informado sobre la detención de los responsables.