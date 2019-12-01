"Murciélagos", tropa de élite del Ejército que buscará devolverle la paz a Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 10:12:57

Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- Con el apodo “Murcielágos” por su capacidad de operar en la oscuridad y escenarios extremos, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de México se movilizaron al estado de Michoacán para formar parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, en la búsqueda de restablecer el orden social en la región de Tierra Caliente.

La presencia de las tropas de élite del Ejército responde al reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Los Murciélagos son parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que datan desde la época de los noventa con la misión de fortalecer la capacidad táctica de las fuerzas federales.

Los mismos se especializaron en operaciones encubiertas y en apoyo a misiones de alto riesgo ante el crecimiento de las organizaciones criminales y la violencia a balazos en el país.

El apodo nació del entrenamiento de sus integrantes en tácticas de operación nocturna, sigilo, infiltración y exfiltración en condiciones de baja visibilidad, así como de su capacidad para moverse silenciosamente y atacar con precisión, tal como lo hacen estos animales en la naturaleza.

Los Murciélagos del Ejército mexicano operan con armamento y tecnología de élite, que incluye rifles como el Heckler & Koch G3, Sig Sauer-516, FX-05 Xiuhcoatl, M4A1, M16A4, Cz Bren 2, FN SCAR L y H; pistolas como la Glock 17, Sig Sauer P226 y Beretta 92; subfusiles MP5 y FN P90; ametralladoras FN Minimi y FN MAG; fusiles de precisión como el Barret M82, Remington 700, Accuracy International Arctic Warfare y otros; lanzagranadas M203 y Milkor MGL, y antitanques RPG-7, M72 LAW y AT-4.

En sus filas destacan francotiradores capaces de neutralizar objetivos a larga distancia, especialistas en explosivos, equipos preparados para combates en montaña y soldados que dominan las técnicas de infiltración y exfiltración.

Así mismo, conocen el uso de drones tácticos, sistemas para bloquear aeronaves no tripuladas, vehículos diseñados para detectar y desactivar minas, células contra explosivos y un sistema de videovigilancia en tiempo real.

En esta ocasión, será misión de los Murciélagos esarticular a grupos criminales con presencia en la zona, como lo son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Los Viagras y Los Blancos de Troya.