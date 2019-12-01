Balean a adulto mayor, dueño de joyería, en asalto en el Uruapan de Grecia Quiroz, quien ya aspira a Gobernadora de Michoacán 

Uruapan, Mich., a 9 de abril de 2026.— La noche de este jueves volvió a teñirse de violencia en la ciudad, luego de que el propietario de una conocida joyería fuera atacado a balazos en la colonia Ramón Farías, en un hecho que encendió la alarma entre vecinos y autoridades, al registrarse a solo seis minutos de distancia en auto de la Presidencia Municipal de Uruapan.

El atentado ocurrió sobre la avenida Jalisco, donde el comerciante fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra antes de darse a la fuga. El estruendo de las detonaciones rompió la tranquilidad de la zona, provocando que habitantes cercanos salieran a ver lo ocurrido y solicitaran auxilio de inmediato.

Al sitio arribaron elementos de seguridad, quienes localizaron al hombre tendido sobre la banqueta, gravemente herido. La víctima fue identificada como José Manuel “V”, de 76 años de edad, quien declaró ser propietario de la joyería “Urano”.

En medio de la urgencia y ante la ausencia de una ambulancia, el lesionado tuvo que ser trasladado a un hospital en un vehículo particular, escoltado por policías, en una escena que evidenció la precariedad en la respuesta de emergencia.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado si el ataque responde a un intento de asalto o si se trató de una agresión directa.

Este nuevo hecho violento se suma a la creciente preocupación por la seguridad en Uruapan, donde comerciantes y ciudadanos enfrentan cada vez más escenarios de riesgo en plena vía pública, lo cual no ha impedido a la alcaldesa Grecia Quiroz asegurar que no descarta postularse a Gobernadora.