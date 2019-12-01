Controlado al 100 % incendio en Nuevo Urecho, Michoacán

Controlado al 100 % incendio en Nuevo Urecho, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 22:24:00
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Nuevo Urecho, Michoacán, 9 de abril de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) informa que el incendio forestal en la localidad La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho se encuentra controlado al 100 por ciento y liquidado al 90 por ciento, de manera preliminar con una superficie afectada de mil 28 hectáreas, esto de acuerdo al último reporte del día de hoy.

En el combate de este incendio participaron 336 combatientes, así como personal técnico especializado de Comisión Nacional Forestal, Comisión Forestal de Michoacán, Coordinación Estatal de Protección Civil Región Uruapan, Guardia Civil, Brigada de Protección y Manejo del Fuego de Villa Madero, Quiroga y Uruapan, Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Uruapan, Coordinación Municipal de Protección Civil Pátzcuaro, Seguridad Pública Municipal, ejidatarios y voluntarios.

Asimismo, se contó con el apoyo de un helibalde perteneciente al Gobierno del Estado, que realizó nueve descargas el día de ayer en la zona afectada por el fuego.

Tras el control del 100 por ciento del incendio forestal, personal de la región realizará recorridos de seguimiento para verificar la ausencia de focos que pudieran provocar una reactivación.

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