Juez federal fija plazo de 48 horas para atender derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Juez federal fija plazo de 48 horas para atender derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 22:37:39
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Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- Un juez federal ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex), así como a dependencias federales y a los gobiernos de Veracruz y Tabasco, implementar acciones inmediatas para la contención y reparación de el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

La resolución fue emitida por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, quien estableció un plazo de 48 horas para que las autoridades involucradas actúen ante la emergencia ambiental.

Asimismo, el juzgador instruyó que, dentro de ese mismo periodo, se deberá presentar un informe detallado sobre las medidas adoptadas para atender la situación.

La orden busca garantizar una respuesta rápida y coordinada para mitigar los posibles daños ecológicos derivados del derrame.

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