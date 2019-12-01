Automovilista advierte por intentos de asalto en la México-Tuxpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 14:20:17

Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- Un automovilista denunció que fue víctima de un intento de asalto sobre la carretera México-Tuxpan, por parte de un grupo de personas que se hacen pasar por policías.

A través de un video en redes sociales, el afectado muestra el momento en que una camioneta gris le cierra el paso a un auto y de él descienden varios sospechosos.

Según el conductor, el imprevisto ocurrió durante la madrugada, después de pasar por el poblado de El Tejocotal.

Señaló que sujetos a bordo de un vehículo con luces de estrobos, similares a las de patrullas, hacen señas para que los automovilistas se detengan.

“En cuanto te paras, dos se bajan para intimidad mientras los otros atraviesan la camioneta para que no te muevas”, refirió el denunciante.

De acuerdo con la denuncia, el vehículo utilizado en el intento de asalto es una Nissan Kicks 2025 con placas XB97426, estas presuntamente robadas.

Asimismo, señaló que a lo largo de ese tramo de la vialidad no hay autoridad alguna a la cual acudir en caso de emergencia.