Mujer pierde la vida en percance vial entre motocicletas en Tanhuato, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 22:35:10

Tanhuato, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025.- Una mujer perdió la vida este viernes tras un choque entre dos motocicletas en el centro de Tanhuato, confirmaron autoridades locales.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Ocampo y Zaragoza, donde paramédicos localizaron sin vida a Teresa, de 37 años de edad, mientras que otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar.

La policía municipal aseguró ambas unidades involucradas; una Honda XR190L blanca con rojo y una Italika 250, en la que aparentemente viajaba la víctima.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía de Michoacán, que inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).