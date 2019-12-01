Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco

Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 12:48:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acapulco, Guerrero, a 3 de enero 2026.- Una mujer de 50 años de edad, perdió la vida luego de que su casa ubicada en Acapulco colapsó durante el sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana del 2 de enero.

Lo anterior lo confirmó la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda a través de su cuenta oficial de X.

“Desafortunadamente, tenemos el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años, obviamente se le va a brindar todo el apoyo a sus familiares”, dijo la mandataria estatal.

Asimismo, en su mensaje, Salgado Pineda detalló que la tragedia se desarrolló en la comunidad de Las Minas, ubicada entre la ciudad portuaria y San Marcos, lugar donde el terremoto tuvo su epicentro.

La víctima falleció debido a que el techo de lámina y asbesto de su hogar cayó sobre ella.

Las autoridades locales también informaron que durante el sismo, la mujer estuvo acompañada por otra familiar, de 90 años, quien resultó ilesa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco
Michoacán bajo fuego federal: más de 300 detenidos, explosivos y toneladas de estupefacientes aseguradas en 52 días de ofensiva
Enfrentamiento armado entre grupos delictivos durante baile deja tres muertos en Cajeme, Sonora
Cinco imputados, vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra agentes en Silao
Más información de la categoria
Venezuela será gobernado por EEUU hasta que haya transición, anuncia Trump
Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump
EEUU acusa formalmente a Maduro y su esposa de 4 cargos federales
Comunidad internacional reacciona a ataque militar de EEUU en Venezuela y captura de Maduro
Comentarios