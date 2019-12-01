Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 12:48:54

Acapulco, Guerrero, a 3 de enero 2026.- Una mujer de 50 años de edad, perdió la vida luego de que su casa ubicada en Acapulco colapsó durante el sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana del 2 de enero.

Lo anterior lo confirmó la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda a través de su cuenta oficial de X.

“Desafortunadamente, tenemos el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años, obviamente se le va a brindar todo el apoyo a sus familiares”, dijo la mandataria estatal.

Asimismo, en su mensaje, Salgado Pineda detalló que la tragedia se desarrolló en la comunidad de Las Minas, ubicada entre la ciudad portuaria y San Marcos, lugar donde el terremoto tuvo su epicentro.

La víctima falleció debido a que el techo de lámina y asbesto de su hogar cayó sobre ella.

Las autoridades locales también informaron que durante el sismo, la mujer estuvo acompañada por otra familiar, de 90 años, quien resultó ilesa.