Mujer pierde la vida al ser atropellada por unidad del Qrobus en Paseo Constituyentes, en Corregidora, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:25:40

Corregidora, Querétaro, a 13 de febrero 2026.- Una mujer de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida, luego de ser atropellada por una unidad de Qrobus, en Paseo Constituyentes, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

Fue a la altura del distribuidor vial de Santa Bárbara, en donde la mujer, intentó cruzar la vialidad, tratando de ganarle el paso al camión de transporte, lo que derivó el accidente.

Personal de Protección Civil de Corregidora, son quienes arribaron a la zona, y posteriormente confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien hasta el momento, está en calidad de desconocida.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar, que el operador de la unidad, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.