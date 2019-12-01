Mujer es atacada a balazos dentro de una vivienda en Uruapan, Michoacán; permanece grave

Uruapan, Mich., a 16 de julio de 2026.— Una mujer fue lesionada de gravedad tras ser víctima de un ataque armado mientras se encontraba al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento San José de la Mina, al norte del municipio de Uruapan, lo que provocó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión ocurrió sobre el bulevar Pirita, casi en la esquina con la calle Lapislázuli. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo mediante una llamada al número de emergencias 911.

En respuesta, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, así como efectivos de corporaciones estatales y federales, quienes localizaron a la víctima con múltiples heridas de bala dentro de la vivienda. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Tras el ataque, la zona fue asegurada por las fuerzas de seguridad para preservar posibles indicios. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó el procesamiento de la escena y comenzó las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de la agresión e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el móvil del atentado ni han informado sobre personas detenidas, por lo que las investigaciones continúan en curso.