Confirma la FGR que desmanteló una presunta red de huachicol fiscal, considerada la más grande; detienen a Ernesto Ruffo y estiman daño de más de 4 mil mdp

Ciudad de México, a 16 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una presunta organización dedicada al contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos, considerada la más grande detectada hasta ahora por las autoridades. De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, las operaciones ilegales provocaron un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública y derivaron en la obtención de 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ya fue detenido.

En un mensaje a medios, Godoy Ramos explicó que la red ingresaba gasolina y diésel al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o registrando la carga como si se tratara de otros productos para evadir el pago de impuestos. La investigación estableció que la organización estaba conformada por una estructura empresarial, financiera, aduanera y logística que también utilizaba transferencias internacionales para mover los recursos obtenidos.

La titular de la FGR señaló que las indagatorias incluyeron el análisis de información ministerial, fiscal, financiera, aduanera, ferroviaria y de comercio exterior, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la red. Según la investigación, la organización utilizaba carros tanque de ferrocarril para trasladar el combustible desde refinerías de Texas y distribuirlo principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, a través de una empresa fundada por Ernesto Ruffo y vinculada con servicios portuarios y de dragado.

Las autoridades detectaron que las empresas involucradas declaraban únicamente alrededor del 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque. Como ejemplo, reportaban cargamentos de 10 mil litros cuando en realidad introducían hasta 110 mil litros sin las revisiones aduaneras correspondientes. Posteriormente, el combustible era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas para su comercialización en distintas regiones del país.

La investigación también reveló que cerca de 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades y que la organización habría utilizado 162 carros tanque para evadir el pago de contribuciones federales. Además, el análisis financiero identificó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos a través de unas 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, con un esquema de dispersión inmediata de recursos.

De acuerdo con la FGR, entre enero y julio de 2025 la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación mediante las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Con base en estas operaciones, la dependencia estimó un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos por la introducción irregular de hidrocarburos y la omisión en el pago de impuestos, mientras que las primeras acciones permitieron afectar financieramente a la red y asegurar uno de sus principales centros de operación, además de localizar decenas de carros tanque en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.