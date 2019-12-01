Detienen a otro presunto accionista de Ingemar por investigación de huachicol fiscal; está relacionado con el exgobernador Ernesto Ruffo

Ensenada, Baja California, a 16 de julio de 2026.- Las acciones contra la presunta red dedicada al contrabando de combustible de Estados Unidos hacia México continuaron este jueves en Baja California, luego de que autoridades federales detuvieran en Ensenada a Ricardo Thompson Navarro, identificado como uno de los principales accionistas de la empresa Ingemar, señalada por su presunta participación en estas operaciones.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Zona Playitas del municipio de Ensenada. Thompson Navarro fue trasladado y quedó a disposición del Ministerio Público Federal en la representación de la FGR en Tijuana.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, el arresto ocurrió a las 14:08 horas, cuando el imputado circulaba sobre la carretera Transpeninsular. Las autoridades señalaron que presuntamente contaba con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.

Se trata de la segunda detención realizada este jueves en Ensenada relacionada con la investigación sobre la presunta red de tráfico ilegal de combustible. Horas antes fue capturado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, también vinculado con la empresa Ingemar y actualmente bajo resguardo de la FGR en Tijuana mientras continúan las investigaciones.