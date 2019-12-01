Intento de robo de tráiler desata persecución y operativo de seguridad en la carretera Morelia–Quiroga, Michoacán

Morelia, Mich., a 16 de julio de 2026.— Un violento intento de robo de un tractocamión provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la noche de este jueves sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura del crucero conocido como El Correo, donde un grupo de hombres armados atacó a balazos la pesada unidad al no lograr apoderarse de ella.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron cuando varios sujetos armados interceptaron el tráiler y ordenaron al operador descender del vehículo. Sin embargo, el conductor se resistió a entregar la unidad, lo que derivó en que los delincuentes abrieran fuego contra el tractocamión en un intento por obligarlo a detenerse.

La agresión fue reportada por automovilistas que circulaban por la zona, quienes alertaron al número de emergencias 911 sobre las detonaciones de arma de fuego y el incendio registrado en la unidad, situación que originó el despliegue inmediato de elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

En su intento por escapar, los presuntos responsables se dirigieron hacia la comunidad de El Tigre, donde interceptaron un camión repartidor de agua Bonafont. Tras obligar a sus ocupantes a descender, utilizaron el vehículo para bloquear la carretera y retrasar el avance de las fuerzas de seguridad que ya les daban seguimiento.

Policías municipales que arribaron como primeros respondientes brindaron apoyo al conductor del tráiler y aseguraron la unidad siniestrada. Posteriormente, el tractocamión fue retirado del lugar y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Una vez que las corporaciones retiraron el camión utilizado para el bloqueo, la circulación sobre la carretera Morelia–Quiroga fue restablecida, luego de varios minutos de afectaciones al tránsito vehicular.

Hasta la publicación de esta nota no se reportaban personas detenidas. No obstante, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo en la región con recorridos y filtros de seguridad para tratar de ubicar y capturar a los responsables de este ataque, que volvió a evidenciar los riesgos que enfrenta el transporte de carga en las carreteras de Michoacán.