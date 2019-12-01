Mujer cae por accidente en una tumba en cementerio de Monterrey, Nuevo León 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 20:41:35

Monterrey, Nuevo León, a 17 de agosto de 2025.- Mientras se encontraba de visita en el panteón San Jorge, en Monterrey, Nuevo León, una mujer cayó por accidente adentro de una tumba.

Según información de las autoridades, el hecho fue reportado al mediodía, por lo que Protección Civil de Nuevo León se trasladó al sitio para rescatar a la mujer.

Debido a que cayó a una profundidad de 3 metros de altura, los rescatistas usaron equipo especializado para sacarla de la tumba.

Al lugar, también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de valorar el estado de salud de la femenina, y tras encontrar que presentaba lesiones en la región occipital de la cabeza, la trasladaron a un hospital, para que recibiera la atención médica necesaria.



