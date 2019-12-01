Muere motociclista tras accidentarse en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:41:22
Tarímbaro, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Un individuo que viajaba a bordo de una motocicleta perdió la vida luego de que, por accidente, cayera de la misma, hechos registrados en la carretera Morelia-Maravatío en este municipio de Tarímbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio, en la localidad De Francisco Villa, acudieron agentes de la Policía Municipal quienes encontraron al motorista sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual con base en las evidencias físicas y peritajes de hecho de tránsito, viajaba a bordo de una motocicleta de la cual cayó y murió.

