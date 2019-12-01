Muere motociclista en accidente en Zacapu, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:23:55

Zacapu, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar contra un vehículo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la carretera Morelia-Zacapu.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Comanja, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron tendido en el suelo a un individuo el cual no presentaba signos vitales.

Cerca de él se localizó una motocicleta y un automóvil los cuales habían colisionado.

Hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE, para los efectos a que haya lugar.