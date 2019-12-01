Muere motociclista arrollado por tráiler en el libramiento Comonfort–San Miguel de Allende

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 17:49:49
Comonfort, Guanajuato, a 4 de septiembre de 2025.- La tarde de este jueves un motociclista perdió la vida en un accidente ocurrido sobre el Libramiento Comonfort–San Miguel de Allende, a la altura de la comunidad de Botacoma. Hasta el momento se desconoce la mecánica precisa de los hechos, por lo que serán las autoridades ministeriales quienes determinen cómo ocurrió el percance.

El reporte al sistema de emergencias se recibió poco después de las 4:00 de la tarde, lo que derivó en la movilización de cuerpos policiacos y de urgencias médicas. Al arribar, paramédicos localizaron al hombre tendido sobre la carpeta asfáltica, a unos 50 metros de distancia de su motocicleta. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se dirigía a su trabajo cuando fue impactada.

Los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada con cinta amarilla para resguardar la escena.

El conductor del tráiler involucrado en el accidente permaneció en el lugar y quedó a disposición de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones para establecer responsabilidades.

