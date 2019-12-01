Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 15:30:56
Zitácuaro, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- Un saldo de una persona lesionada y daños materiales fue el que dejó el choque-volcadura de un vehículo, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Morelia.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de las curvas de El Gato, se había registrado un accidente vehicular.

 

Al sitio acudió personal de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quita auxiliaron a una persona que estaba herida.

 

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

