Muere joven tras ser atacado a tiros en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 07:58:13

Zamora, Michoacán, 21 de septiembre del 2025.- Un joven motociclista que fue atacado a balazos en la colonia El Porvenir murió a bordo de la ambulancia luego de que le fuera negada la atención médica en distintos hospitales del municipio de Zamora, Michoacán; autoridades de la FGE investigan el hecho.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que minutos antes de las 21:00 horas de este sábado, en el 911 recibieron el reporte sobre una persona atacada a balazos en la calle Michoacán entre Alfoso Iñiguez y Vicente Suárez.

Rápidamente se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional quienes confirmaron el reporte, por lo que acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Enseguida llegaron paramédicos de Roa quienes le brindaron los primeros auxilios al joven Víctor Manuel S., T., de 19 años de edad, vecino de la colonia Ferrocarril, quien fue llevado al Hospital Imss-Bienestar donde le negaron la atención médica, desconociendo el motivo.

Los socorritas se trasladaron al hospital Juan Pablo II, San José, así como al IMSS de la Calzada donde corrieron con la misma suerte, después acudieron al Hospital Santa María, donde el joven perdió la vida a bordo de la ambulancia.

Al lugar de la agresión llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes recolectaron algunos casquillos y aseguraron la motocicleta del ahora occiso, la cual es una Bajaj Pulsar color negro.

Posterior acudieron a las afueras del hospital Santa María para realizar el levantamiento del cadáver y llevarlo al Semefo para los estudios correspondientes.