Muere joven tras ser atacado a balazos en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 22:45:18
Jacona, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Un muchacho perdió la vida debido a las diversas lesiones que sufrió al ser atacado a balazos en la colonia Benito Juárez, de los presuntos homicidas no hay pistas por lo que autoridades policíacas ya investigan el hecho.

Respecto a lo ocurrido se informó que minutos antes de las 20:00 horas de este martes en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Morelia esquina con la calle Jacona.

Policías Municipales y Guardias Civiles se movilizaron al lugar donde encontraron varios casquillos percutidos y rastros de sangre, por lo que resguardaron la zona, así mismo los uniformados fueron notificados que un masculino herido había sido llevado a un hospital en un vehículo.

Minutos más tarde autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron notificados que el afectado había llegado a la sala de urgencias del hospital IMSS Bienestar de Zamora ya sin vida.

El occiso fue identificado por sus familiares con el nombre de José Ángel R., D., de 30 años de edad, vecino de la citada colonia.

Peritos Especializados  se trasladaron al nosocomio y realizaron el levantamiento del cadáver, así mismo acudieron al lugar de la agresión para recabar los indicios e iniciar la carpeta de investigación.

