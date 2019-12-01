Muere joven en Zamora tras ser víctima de un ataque armado

Muere joven en Zamora tras ser víctima de un ataque armado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 08:01:09
Zamora, Michoacán, 16 de noviembre del 2025.- Un joven que presuntamente viajaba en motocicleta murió después de impactarse contra un camión de pasajeros que estaba estacionado, luego de haber sido atacado a balazos. El hecho ocurrió en la colonia Valencia Segunda Sección, en el municipio de Zamora, Michoacán.

Alrededor de las 21:05 horas, vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que un motociclista había sido baleado en la calle Las Palmas, esquina con Almería. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional acudieron al sitio, donde encontraron al joven herido sobre la banqueta, mientras que la motocicleta ya había sido retirada.

Los agentes solicitaron apoyo médico y paramédicos de Rescate arribaron minutos después, pero solo pudieron confirmar la muerte del muchacho. Fue identificado como Víctor Enrique N. R., de 27 años, vecino de la colonia El Porvenir.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y agentes de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al Semefo para los estudios de ley.

Noventa Grados
