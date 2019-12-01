Muere joven al accidentarse con su moto en Múgica, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 10:19:20

Múgica, Michoacán, 30 de noviembre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con su motocicleta cuado circulaba por calles de la cabecera municipal de Múgica, municipio de Nueva Italia, Michoacán, un joven perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Gildardo Magaña esquina con la calzada Benito Juárez, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de un joven que circulaba en una motocicleta.

Con base en lo anterior, persona de la FGE se hizo cargo de lo concerniente al hecho.