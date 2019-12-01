AMLO reaparece con “Grandeza”: el libro que busca reescribir la identidad cultural de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 10:54:24

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2025.- Después de meses de retiro de la vida pública, Andrés Manuel López Obrador volvió a escena con la presentación de Grandeza, su nuevo libro en el que coloca a los pueblos originarios en el centro del relato cultural de México.

La obra fue presentada el 30 de noviembre y, de acuerdo con el propio exmandatario, pretende reivindicar lo que define como la “civilización negada”, retomando el pensamiento del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla.

Lejos de un recorrido político o autobiográfico, Grandeza se presenta como una defensa del México ancestral y una respuesta a la narrativa histórica tradicional. López Obrador asegura que la grandeza del país no proviene únicamente de episodios posteriores a la Conquista o de su modernización, sino del legado cultural indígena que, afirma, continúa definiendo el carácter de la nación.

En un mensaje difundido en redes sociales expresó que el libro busca exaltar conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que mantienen a México como “una potencia cultural en el mundo”.

El exmandatario afirmó que dedicó su retiro a la escritura y que la obra está pensada para abrir un debate cultural más allá de México.

Con esta nueva incursión editorial, López Obrador plantea una reescritura del relato histórico nacional desde las raíces indígenas y su permanencia. La presentación del libro abre un nuevo capítulo en el discurso cultural del expresidente, ahora convertido en autor y promotor del pasado originario como fundamento de la identidad mexicana contemporánea.