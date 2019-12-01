Cae con su vehículo en un río de Uruapan, Michoacán, resulta herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 11:05:48

Uruapan, Michoacán, 30 de noviembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que cayó con su camioneta en el río ubicado en el camino a Tejerías en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer de la camioneta el cual presentaba golpes contusos.

Entre tanto personal de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.