Sentencian a 30 años de cárcel a violador de su propia hija en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, 30 de noviembre del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Jesús Benjamín P., responsable de violación y abuso sexual, cometidos en agravio de su hija de 4 años en el municipio de Zamora, Michoacán.



Sobre el particular se informó que en Juicio Oral, la Fiscalía demostró que del año 2018 al 2022, el sentenciado atacó sexualmente a la niña en reiteradas ocasiones, situación de la que se percató la madre de la víctima.



Luego de recibir la denuncia por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora reunió datos de prueba de la relación de Jesús Benjamín P., en los delitos, por lo que fue detenido con base en una orden de aprehensión y después vinculado a proceso.



Tras el desahogo de pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra el acusado, sentenciándolo a 30 años de prisión así como al pago por concepto de la reparación del daño.