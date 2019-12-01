Balean a individuo en Morelia, Michoacán; está grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 08:51:18
Morelia, Michoacán 30 de noviembre del 2025.- Entre la vida y la muerte se debate un individuo luego de que por causas desconocidas, fue atacado a balazos en calles de la colonia Manantiales de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que 
sobre la calle Manantiales del Obispo, casi esquina con el Circuito La Mintzita, de la referida colonia, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a un individuo que presentaba varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

