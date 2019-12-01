Banda criminal roba cien toros de engorda de un rancho en Aguascalientes y huye rumbo a Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 09:04:56

Tepezalá, Aguascalientes, 30 de noviembre del 2025.- Cuatro hombres que viajaban en un tráiler robaron cien toros de engorda de un rancho ubicado en la comunidad Las Carboneras, en el municipio de Tepezalá, para después escapar con rumbo al estado de Jalisco.

De acuerdo con el reporte, la banda delictiva llegó directamente a la Granja Jiménez la noche del 25 de noviembre de 2025.

Uno de los individuos amenazó al velador con un arma de fuego, mientras los demás arriaban el ganado desde el corral hasta la unidad de carga.

Los sujetos subieron a los animales uno por uno al tráiler, cerraron la caja y abandonaron el lugar sin enfrentar contratiempos ni oposición.

El propietario presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, donde se estableció que el valor total del ganado asciende a 4.5 millones de pesos, pues cada toro está valuado en aproximadamente 45 mil pesos.