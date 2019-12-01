Humilde vivienda es consumida por el fuego en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 10:38:02
Uruapan, Michoacán, 30 de noviembre del 2025.- Una humilde vivienda construida de madera y láminas de cartón, fue consumida por el fuego, hecho registrado en la colonia Loma Bonita, mismo que solo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Tepalcatepec de la referida colonia, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos de los cuerpos de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro, sin embargo la vivienda quedó reducida a cenizas, el percance de que no se revelaron sus causas, sólo dejó daños materiales.

