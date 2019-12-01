Muere hombre tras ser arrollado por un auto en Morelia, Michoacán; responsable se da a la fuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 08:22:23

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado por un auto fantasma, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue la madrugada de este sábado que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la Plaza de toros El Relicario, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte del individuo.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismos que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el responsable del atropellamiento se dio a la fuga.