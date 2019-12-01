Muere hombre tras presuntamente participar en una riña en Pátzcuaro, Michoacán 

Muere hombre tras presuntamente participar en una riña en Pátzcuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 09:33:50
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Pátzcuaro, Michoacán, a 16 de marzo 2026.- Luego de presuntamente participar en una riña, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la colonia El Calvario de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento se había registrado una pelea callejera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a un individuo, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples golpes en diversas partes del cuerpo, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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