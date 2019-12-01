Aprehenden a presunto responsable de violación en agravio de su hija en Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:45:00

Morelia, Michoacán, a 15 de enero 2026.- Oved “N”, de oficio carpintero, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada, cometido en agravio de su hija en el municipio de Tarímbaro, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, se logró establecer que desde el año 2012, la víctima fue agredida por su padre quien la atacó sexualmente durante varios años.

Estos hechos fueron denunciados, lo que permitió al agente del Ministerio Público recabar datos de prueba de la posible participación de Oved “N” en el delito, obteniendo una orden de aprehensión en su contra.

Elementos aprehensores de la FGE llevaron a cabo su detención para ser presentado ante el Juez de Control que en próximas horas determinará su situación legal .