Muere hombre en un hospital de Jacona, Michoacán, tras ser baleado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 07:24:01
Jacona, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Un hombre perdió la vida en los momentos que recibía atención médica en un nosocomio luego de sufrir una agresión con disparos de arma de fuego en la colonia Trasierra, de los presuntos homicidas no hay pistas.

Lo anterior se suscito minutos antes de las 19:00 horas de este lunes en la calle Sinaloa esquina con Guerrero, donde llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil para acordonar el área.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y le brindaron los primeros auxilios a Luis Fernando R., S., de 32 años de edad, vecino de la colonia en mención, mismo que fue trasladado al IMSS pero minutos después falleció.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar donde fue la agresión para realizar la recolección de indicios y testimonios, después llegaron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al semefo local para los estudios correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

Noventa Grados
