Canadá emite alerta de viaje para 13 estados de México por violencia y crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 08:52:18

Ottawa, Canadá, 18 de noviembre del 2025.- El Gobierno de Canadá actualizó su aviso de seguridad y pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a 13 estados de México debido al incremento de la violencia.

La alerta abarca a estados como Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, aunque excluye ciertas zonas turísticas y áreas urbanas.

En Chiapas permanecen fuera Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas; en Guerrero, únicamente Ixtapa-Zihuatanejo si se llega por vía aérea.

El aviso subraya que los enfrentamientos entre grupos delictivos pueden ocurrir en cualquier momento y recuerda que las fuerzas federales han sido desplegadas en distintas regiones. “Pueden ocurrir sin previo aviso”, señala el documento.

Las autoridades canadienses recomiendan viajar de día, revisar cuidadosamente los destinos, mantenerse informado mediante medios locales y extremar precauciones al retirar dinero en cajeros por el riesgo de robos a mano armada.