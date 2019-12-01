Ultiman a síndica de Morena en Palizada, Campeche; iba a bordo de su automóvil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 08:44:42

Palizada, Campeche, 18 de noviembre del 2025.- Karina Díaz Hernández, síndica de Morena en el municipio de Palizada, Campeche, fue asesinada durante el desarrollo del lunes en la comunidad de El Cuyo, cuando la funcionaria circulaba a bordo de su vehículo.

La Fiscalía de Campeche informó que Díaz Hernández aún alcanzó a ser trasladada a un hospital, donde finalmente perdió la vida.

"De acuerdo con los protocolos de actuación e investigación, esta institución ha iniciado los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables”, dijo la autoridad estatal.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen lo ocurrido.