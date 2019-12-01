Claudia Sheinbaum, con aprobación del 72% de los mexicanos: Question Mark

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 08:34:13

Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con una aprobación del 72 por ciento de los mexicanos, según la encuesta nacional realizada por QM Estudios de Opinión en colaboración con el Heraldo Media Group.

A pesar del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y las recientes movilizaciones en oposición al Gobierno de Sheinbaum Pardo y Morena, el ejercicio refleja que la mandataria mexicana sigue sólida en la percepción popular.

Desde el comienzo de su mandato, las diferentes encuestas han revelado que Claudia Sheinbaum no ha bajado del 70 por ciento de aprobación en lo que va de su sexenio.

“A estas alturas lo que nosotros veníamos viendo es que Andrés Manuel López Obrador se mantenía en niveles arriba del 65% como se mantuvo durante una buena parte de su presidencia, sin embargo, la presidenta lo que nos demuestra es que ha logrado mantenerse arriba del 70%", dijo Javier Murillo, director general de Question Mark.