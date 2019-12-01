Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, sofocan incendio de un vehículo

Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, sofocan incendio de un vehículo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 08:11:51
Zitácuaro, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Elementos del cuerpo de Bomberos del municipio de Zitácuaro, Michoacán, sofocaron el incendio de un vehículo en la colonia El Moral en la ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Pueblita Sur se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron los “tragahumo” quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente sólo hubo daños materiales u se presume que el siniestro se debió a una falla mecánica.

