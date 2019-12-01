Entrada de Frente Frío 15 provoca bajas temperaturas en gran parte de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 07:50:55

Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025.- Este martes prepárense para un notable cambio en el clima. El Frente Frío número 15 se moverá sobre el noroeste de México y, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro, traerá un ambiente invernal.

Esta mezcla meteorológica provocará lluvias fuertes en diversos estados, así como la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Baja California y Sonora.

Además, se espera un marcado descenso en las temperaturas y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 a 80 km/h.

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en sierras de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Temperaturas de 0 a 5 °C en las áreas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.