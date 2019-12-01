Muere hombre de 74 años por aparente infarto en Plaza Las Américas de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 00:32:19

Lázaro Cárdenas, Mich., a 14 de agosto de 2025.– La tranquilidad de la tarde en Plaza Las Américas se vio interrumpida este miércoles, cuando un hombre de 74 años falleció repentinamente en el interior del centro comercial, presuntamente a causa de un infarto fulminante.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, en la zona de acceso a las salas de cine. De acuerdo con testigos, la víctima, identificada como José B. N., aguardaba sentado mientras su esposa acompañaba a su nieto a los juegos infantiles. Al regresar, la mujer lo encontró inmóvil y sin respuesta.

Personas que se encontraban cerca intentaron auxiliarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar, en tanto se solicitaba la presencia de paramédicos. Minutos después, personal de la Cruz Roja arribó al sitio, pero solo pudo confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para las investigaciones de ley.

El suceso generó consternación entre clientes y trabajadores del centro comercial, quienes observaron con tristeza la escena mientras se resguardaba el área.