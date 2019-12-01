Muere despachadora de gasolina tras ser atropellada en Ario de Rosales, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 14:28:59

Ario de Rosales, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- Una mujer que trabajaba como despachadora en una estación de servicio de gasolina en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán, perdió la vida tras ser atropellada con un camión de carga cuyo conductor se dio a la fuga tras el hecho.

Al respecto se informó que este lunes Mari Carmen M., de 34 años, se encontraba laborando como despachadora en la gasolinera ubicada en la carretera Ario de Rosales-Santa Clara del Cobre.

En un momento determinado al sitio llegó un camión de carga cuyo chofer comenzó a maniobrar y no se percató de la presencia de Mari Carmen a la cual atropelló.

Acto seguido el irresponsable chofer emprendió la huida al tiempo que compañeros de la despachadora solicitaban auxilio, sin embargo, la mujer había perdió la vida.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.