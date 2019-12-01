Muere Débora Estrella, conductora de Telediario, en accidente de avioneta en García, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 08:34:42

García, Nuevo León, 21 de septiembre de 2025.- Un trágico accidente aéreo se registró el sábado en el municipio de García, Nuevo León, donde la caída de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras dejó como saldo dos personas sin vida, entre ellas la periodista y conductora de Telediario, Débora Estrella.

Protección Civil de Nuevo León informó que la aeronave se desplomó en un interpuerto de la zona industrial, hasta donde arribaron elementos estatales, municipales, la Policía y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Al arribo se confirmó que al interior se encontraron dos personas las cuales ya no contaban con signos vitales”, precisó la dependencia en sus redes sociales.

El alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra, lamentó el hecho y confirmó que se trataba de una mujer y un hombre, cuyos cuerpos quedaron al interior del avión pequeño.

Momentos más tarde, Multimedios confirmó la identidad de una de las víctimas: Débora Estrella, de 42 años de edad, conductora del Telediario Matutino.

“En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, señaló la televisora en un comunicado.

Cabe señalar que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del desplome.