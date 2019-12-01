Muere conductor tras sufrir aparatoso accidente en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 10:24:51

Morelia, Michoacán 19 de abril del 2026.- Un hombre perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente, hechos registrados en la avenida Madero, Oriente (Salida a Charo), de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del Cetis 120, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes encontraron chocado un vehículo Volkswagen Jetta, con placas de circulación PLF-572-D del estado de Michoacán, y dentro de este a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.