De policía a presunto líder criminal: cae “El Bukanas” en Puebla, huachicolero perseguido por fuerzas federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 08:55:54

Chignahuapan, Puebla, 19 de abril del 2026.— En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla detuvieron a Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, señalado como presunto líder de una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburos y asaltos al transporte de carga en la región conocida como el Triángulo Rojo.

La detención se realizó este sábado en la comunidad de Tres Cabezas, en el municipio de Chignahuapan. Aunque las autoridades no han detallado el desarrollo del operativo, versiones preliminares indican que el hombre fue interceptado mientras se desplazaba en la zona.

“El Bukanas” era considerado un objetivo prioritario para autoridades estatales y federales, quienes lo vinculaban con diversas actividades delictivas en el corredor Puebla-Veracruz, entre ellas robo de combustible, asaltos a trenes y transportistas, así como otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con investigaciones, el detenido habría formado parte de corporaciones de seguridad en el estado de Veracruz antes de integrarse a grupos delictivos. Posteriormente, habría encabezado su propia célula criminal, conocida como “Sangre Nueva Z”.

Por su captura, el Gobierno federal ofrecía una recompensa de un millón de pesos. Durante años, el presunto líder logró evadir operativos en zonas serranas y de difícil acceso, donde mantenía influencia.

Tras su detención, Roberto “N” fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la ciudad de Puebla, donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos en su contra.

Autoridades señalaron que esta acción representa un golpe relevante contra las estructuras dedicadas al robo de combustible en la entidad, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes de la organización.