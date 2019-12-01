Hallan cuerpo de hombre en Uruapan, Michoacán: Habría sido secuestrado

Hallan cuerpo de hombre en Uruapan, Michoacán: Habría sido secuestrado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 10:28:23
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Uruapan, Michoacán, 19 de abril del 2026.- Un hombre que presentaba diversos golpes en su cuerpo, fue localizado tirado en calles de la colonia Los Viñedos en esta ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en el referido lugar estaba tirado un hombre golpeado.

Al sitúo se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil quienes auxiliaron a un hombre que presentaba huellas de violencia, situación por la que fue llevado a un hospital.

Es de mencionar que presuntamente la víctima habría sido privado de la libertad; hechos que ya son investigados.

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