Asesinan a automovilista en la tenencia Ibérica, municipio de Nuevo Urecho, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 19:33:02
Nuevo Urecho, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la tenencia Ibérica, perteneciente al municipio de Nuevo Urecho. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, el cual ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del lugar alertaron a las corporaciones de seguridad sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida dentro de un automóvil. Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que el conductor había fallecido a consecuencia de varios impactos de bala.

La víctima fue identificada como Adán Mateo S., de 41 años de edad. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables del homicidio.

