Detienen a 10 personas tras enfrentamiento contra la policía en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 19:44:23

Toluca, Estado de México, 25 de octubre de 2025.- Efectiva intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, permitió la detención de nueve hombres y una mujer probables responsables de delitos contra la salud, ataque peligroso, posesión de armas de fuego, así como de un vehículo con reporte de robo y equipo táctico.

Luego de que personal de ambas dependencias fuera requerido, a través de Grupos de Coordinación, para localizar un vehículo con reporte de robo, desplegaron labores operativas en campo; resultado de ellas, observaron la unidad y comenzaron una persecución.

Durante la operación, los tripulantes del automotor llegaron a un inmueble ubicado en la calle Primero de Mayo, esquina con Adolfo López Mateos, en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, donde fueron sorprendidos con disparos.

En completo apego al protocolo de actuación los oficiales repelieron el ataque y derivado de ello, uno de los sospechosos resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un nosocomio para su atención. Luego de contener la situación, detuvieron a Julio “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Jorge “N”, Erick “N”, Enrique “N”, Rigoberto “N”, Martín “N”, Irving “N” y Blanca “N”.

En la acción, también se aseguraron dos motocicletas, tres automóviles de las marcas Volkswagen, Mazda y Fiat éste último con reporte de robo, tres armas largas, una corta, cargadores, diversos cartuchos útiles, pastillas psicotrópicas, 12 celulares y un chaleco táctico.

Los aprehendidos tras conocer los derechos que la ley confiere a su favor, junto con los indicios, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación legal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, estarían relacionados con al menos siete hurtos con y sin violencia de automotores, uno más a un negocio, esto en los municipios de Chalco, Xonacatlán, Toluca y Mexicaltzingo, por lo que las pesquisas continuarán.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.