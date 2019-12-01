Detienen a 10 personas tras enfrentamiento contra la policía en el Estado de México

Detienen a 10 personas tras enfrentamiento contra la policía en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 19:44:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Toluca, Estado de México, 25 de octubre de 2025.- Efectiva intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de  México (SSEM) y de la Policía Municipal, permitió la detención de nueve hombres  y una mujer probables responsables de delitos contra la salud, ataque peligroso,  posesión de armas de fuego, así como de un vehículo con reporte de robo y  equipo táctico.  

Luego de que personal de ambas dependencias fuera requerido, a través de  Grupos de Coordinación, para localizar un vehículo con reporte de robo,  desplegaron labores operativas en campo; resultado de ellas, observaron la  unidad y comenzaron una persecución. 

Durante la operación, los tripulantes del automotor llegaron a un inmueble  ubicado en la calle Primero de Mayo, esquina con Adolfo López Mateos, en la  delegación de San Cristóbal Huichochitlán, donde fueron sorprendidos con  disparos. 

En completo apego al protocolo de actuación los oficiales repelieron el ataque y  derivado de ello, uno de los sospechosos resultó lesionado, por lo que fue  trasladado a un nosocomio para su atención. Luego de contener la situación,  detuvieron a Julio “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Jorge “N”, Erick “N”, Enrique “N”,  Rigoberto “N”, Martín “N”, Irving “N” y Blanca “N”.  

En la acción, también se aseguraron dos motocicletas, tres automóviles de las  marcas Volkswagen, Mazda y Fiat éste último con reporte de robo, tres armas  largas, una corta, cargadores, diversos cartuchos útiles, pastillas psicotrópicas, 12  celulares y un chaleco táctico. 

Los aprehendidos tras conocer los derechos que la ley confiere a su favor, junto  con los indicios, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público  correspondiente quien definirá su situación legal.  

De acuerdo con las primeras indagatorias, estarían relacionados con al menos  siete hurtos con y sin violencia de automotores, uno más a un negocio, esto en  los municipios de Chalco, Xonacatlán, Toluca y Mexicaltzingo, por lo que las  pesquisas continuarán.  

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima  y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del  día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y  en X @SS_Edomex.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 10 personas tras enfrentamiento contra la policía en el Estado de México
Asesinan a automovilista en la tenencia Ibérica, municipio de Nuevo Urecho, Michoacán
Cae peso pesado en Tepoztlán, Edomex: Marina y FGR atrapan a un familiar de un temido capo mexicano abatido en Nayarit 
Muere conductor tras chocar contra un árbol en la carretera Morelia–Pátzcuaro
Más información de la categoria
Inaugura Presidenta Claudia Sheinbaum nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco, Estado de México
Cae célula armada en Tijuana, Baja California, durante operativo conjunto de fuerzas federales
Trump está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia
Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
Comentarios