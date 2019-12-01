Choque entre auto y una motocicleta, deja a una persona herida en la carretera a San Miguel de Allende 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 08:11:53

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- La falta de pericia, ocasionó, que un auto y una motocicleta, chocaran, cuando circulaban sobre la carretera a San Miguel de Allende, dejando como saldo a una persona herida, así como importantes daños materiales.

El accidente ocurrió, a la altura de Buenavista, Santa Rosa Jáuregui, el cual movilizó a los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como de la Cruz Roja, son quienes se movilizaron a la zona, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se valoró a los involucrados, posteriormente se realizó el traslado del motociclista al hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada, por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento.